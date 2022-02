Stand: 10.02.2022 11:50 Uhr Schwerverletzter in Bad Lauterberg: Polizei sucht Zeugen

Am Sonnabend war im Kleinen Kurpark in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die am Samstagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben. Der Verletzte wurde gegen 23.30 Uhr gefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass der 31-Jährige zuvor auf der Wissmannstraße unterwegs war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer (0552) 96 30 entgegen.

