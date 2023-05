Schwankende Rohstoffpreise belasten VW im ersten Quartal 2023 Stand: 04.05.2023 09:06 Uhr Preisschwankungen bei Rohstoffen, Lieferprobleme bei der Elektronik, Absatzeinbruch in China: Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal 2023 weniger Gewinn gemacht als im Vorjahreszeitraum.

Das operative Ergebnis des Wolfsburger Autobauers sank um 31 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro im Zeitraum von Januar bis März. Unter dem Strich blieben als Ertrag 4,7 Milliarden Euro, 2022 waren es noch 6,7 Milliarden. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Werden die Belastungen durch die starken Preisschwankungen bei Rohstoffen allerdings außer Acht gelassen, stieg der Betriebsgewinn von VW im ersten Quartal um gut 35 Prozent auf etwa 7,1 Milliarden Euro.

VW-Geschäft in China bleibt schwierig

Trotz der anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei Auto-Elektronik hat sich die Lage laut VW aber stabilisiert. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um knapp 22 Prozent auf 76,2 Milliarden Euro. In Europa und Nordamerika verkaufte VW wieder mehr Autos, wohingegen der Absatz in China immer noch schwierig ist. Dennoch sprach Finanzvorstand Arno Antlitz von einem "vielversprechenden Start in das Geschäftsjahr 2023".

