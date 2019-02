Stand: 01.02.2019 16:55 Uhr

Schwache Nachfrage: VW drosselt Golf-Produktion

Wegen schwacher Nachfrage will Volkswagen in seinem Stammwerk in Wolfsburg die Golf-Produktion herunterfahren. Wie die "Wolfsburger Nachrichten" (Samstagausgabe) berichten, soll eine von drei Produktionsschichten bis auf weiteres gestrichen werden. Dazu zählten die Modelle der siebten Generation sowie des verwandten Golf Sportsvan.

Videos 00:32 Niedersachsen 18.00 VW mit Rekordbilanz im Jahr 2018 Niedersachsen 18.00 Allen Skandalen zum Trotz hat VW 2018 so viele Autos verkauft wie noch nie zuvor. Weltweit wurden 10,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Besonders in Brasilien und Russland gewann man an Zuwachs. Video (00:32 min)

Andere Aufgaben für Mitarbeiter

Von der Maßnahme sind rund 240 Mitarbeiter betroffen. Sie sollen stattdessen andere Montagearbeiten verrichten, hieß es. VW bestätigte den Stopp der zweiten Schicht an der Montagelinie 2. Das Unternehmen sei in Gesprächen mit dem Betriebsrat, so ein Sprecher. Ziel sei es, die Golf-Produktion ohne finanzielle Einbußen und betriebliche Nachteile fortführen zu können. Offen ist noch, wie lange die Schicht gestrichen bleiben soll. Die freigewordenen Stunden sollen dazu genutzt werden, um die Mitarbeiter auf die Produktion der neuen Modelle ab Herbst zu schulen.

