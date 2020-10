Schulzentrum Seesen hat großes Problem mit Legionellen

-Ÿ Duschkopf und das Verteilsieb (Perlator) an Wasserhähnen regelmäßig entkalken. Denn Kalk dient den Keimen als Nährboden.

Ÿ- Boiler alle zwei Wochen auf höchste Stufe heizen und dann das Wasser laufen lassen, bis es kalt wird.

Ÿ- Schon nach wenigen Tagen Abwesenheit Wasser an Waschbecken und in der Dusche eine Weile so heiß wie möglich laufen lassen. Dabei aus dem Raum gehen.