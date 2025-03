Stand: 25.03.2025 18:03 Uhr Schulunterricht auf dem Bauernhof: Neues Angebot sehr beliebt

Immer mehr Schulen und landwirtschaftliche Betriebe beteiligen sich am Projekt "Bauernhof-AG" vom Landvolk Northeim-Osterode. Nach Angaben der Organisatoren gibt es die Bauernhof-AG mittlerweile an elf Schulen, zum Beispiel an der Löwenzahnschule Moringen (Landkreis Northeim) oder der Geschwister-Scholl-Schule in Einbeck (Landkreis Northeim). Rund 30 landwirtschaftliche Betriebe laden die Schülerinnen und Schüler zu sich auf den Hof ein und zeigen ihnen die Arbeit auf dem Bauernhof. Schülerinnen und Schüler lernen, wie Hühner gehalten werden, dürfen Radieschen aussäen und eine Ölmühle besuchen. In der Schule bekommen die Kinder zusätzlich theoretische Grundlagen vermittelt, zum Beispiel zu saisonalen Lebensmitteln.

VIDEO: Bauernhof-AG für Grundschüler in Echte (3 Min)

