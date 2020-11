Stand: 10.11.2020 08:16 Uhr Schulstreit im Landkreis Holzminden beigelegt

SPD und CDU haben den jahrelangen Streit über die künftige Kreis-Schulstruktur im Landkreis Holzminden beigelegt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Oberschulen in Bodenwerder und in Delligsen sollen saniert beziehungsweise neu gebaut werden, kündigten beide Kreistagsfraktionen an. Das sei nur möglich, weil sich die Kommunen an den Kosten beteiligten, so Landrat Michael Schünemann (CDU). Im restlichen Landkreisgebiet von Holzminden werden demnach mehrere Standorte aufgegeben. Schulen in Bevern, Stadtoldendorf und Eschershausen sollen zu einer zentralen Sekundarschule mit gymnasialem Zweig zusammengelegt werden.

