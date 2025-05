Schulen in Wolfsburg zeigen, wie Klimaschutz im Alltag gelingen kann

Stand: 13.05.2025 14:29 Uhr

Für den Wettbewerb "My School Goes Green" entwickeln Schüler Ideen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit an Schulen. Am 15. Mai werden ihre besten Ideen in Wolfsburg prämiert. Auch Peter Maffay ist per Videoschalte dabei.