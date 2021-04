Stand: 09.04.2021 07:23 Uhr Schulen in Salzgitter bleiben geschlossen

In Salzgitter bleiben die Schulen auch nach den Osterferien weiter geschlossen. Die Stadt begründet die Maßnahme mit der hohen Anzahl an Corona-Infizierten. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei knapp unter 200. Beim Präsenzunterricht bestehe die Gefahr, dass sich das Virus selbst bei Beachtung aller Hygienevorgaben weiter verbreite. In den kommenden zwei Wochen haben die Salzgitteraner Schüler deshalb weiterhin ausschließlich Distanz-Unterricht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.04.2021 | 06:30 Uhr