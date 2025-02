Stand: 10.02.2025 10:08 Uhr Schulausfall nach Brand im Gymnasium Uslar

Nach einem Feuer im Gymnasium Uslar (Landkreis Northeim) fällt am Montag der Unterricht aus. Der Brand war aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagnachmittag im Büro des Hausmeisters ausgebrochen. Nach ersten Schätzungen der Polizei ist dabei ein Schaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Laut Polizei sind Brandermittler vor Ort. Sie wollen herausfinden, wodurch das Feuer ausgelöst wurde. Die 530 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Uslar haben wegen des Feuers schulfrei. Ob der Unterricht auch an weiteren Tagen ausfallen wird, sei noch nicht klar, heißt es von der Schule.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2025 | 09:30 Uhr