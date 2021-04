Schüsse in Braunschweig: Vierter Verdächtiger in U-Haft Stand: 21.04.2021 15:00 Uhr Nach Schüssen in Braunschweig am Wochenende sitzt ein vierter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitgeteilt.

Der 24-jährige Mann aus Braunschweig hatte sich den Angaben zufolge der Polizei gestellt, nachdem er erfahren hatte, dass er gesucht wird. Die Polizei hatte nach der Tat zunächst drei Verdächtige festgenommen, die seitdem in Untersuchungshaft sitzen. Sie verweigern jedoch die Aussage. Die Hintergründe seien damit weiter unklar, die Ermittlungen schwierig, sagte Staatsanwalt Christian Wolters.

Schüsse auf ein Auto am Sonnabend

Am Sonnabend waren mehrere Schüsse auf drei Insassen eines Autos abgegeben worden. Die 27, 28 und 31 Jahre alten Männer flüchteten in einen Hauseingang und wurden dort ein weiteres Mal beschossen. Ein Projektil traf dabei die Frontscheibe einer vorbeifahrenden Straßenbahn, auch ein weiteres Auto wurde getroffen.

Ermittler sehen keine "typischen kriminellen Clans" am Werk

Die Ermittler vermuten, dass den Schüssen weitere Taten vorausgegangen waren. So gab es ebenfalls am Sonnabend einen Vorfall, bei dem ein 31 Jahre alter Mann von mehreren Männern zunächst verfolgt und dann in einem Supermarkt in der Braunschweiger Weststadt zusammengeschlagen wurde. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte die Schüsse am Montag mit sogenannter Clan-Kriminalität in Verbindung gebracht. "Auch wenn Niedersachsen bisher kein Hotspot ist, müssen wir weiter alles daransetzen, diesen sogenannten Clans das Leben schwer zu machen und bei Straftaten entschlossen dazwischen zu gehen", sagte Pistorius. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehe es in diesem Fall zwar offenbar um Großfamilien, jedoch nicht um typische kriminelle Clans.

