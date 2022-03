Stand: 11.03.2022 10:54 Uhr Schüsse in Braunschweig: Polizei nimmt Verdächtige fest

Nach Schüssen in der Braunschweiger Innenstadt, bei denen ein Mann schwer verletzt wurde, sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Die 23, 38 und 39 Jahre alten Männer wurden am Donnerstagabend von Spezialkräften in ihren Wohnungen aufgegriffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Mittwochabend war im Stadtzentrum ein durch Schüsse verletzter Mann gemeldet worden. Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe, anschließend wurde das Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Die Hintergründe zur Tat sind laut Polizei weiter unklar.

