Stand: 21.03.2024 10:00 Uhr Schüsse in der Nähe eines Restaurants - Polizei findet Kugel

In Salzgitter ist zwischen Sonntag- und Dienstagmorgen in der Nähe eines Restaurants geschossen worden. Laut Polizei wurden mehrere Pfosten, die zum Lokal gehören, von Kugeln aus einer scharfen Waffe beschädigt. Bei der Spurensuche im Stadtteil Lebenstedt konnten die Beamten ein Projektil sicherstellen. Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei noch nicht. Sie sucht nach Zeugen und ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897 - 0 entgegen.

