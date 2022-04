Schröder besucht offenbar Uni Göttingen Stand: 26.04.2022 07:46 Uhr Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat offenbar die Universität Göttingen besucht. Laut Göttinger Tageblatt traf er sich am Abend in der Alten Aula mit dem Uni-Präsidenten Metin Tolan.

Die Georg-August-Universität hatte ein Verfahren eingeleitet, um Schröder die Ehrendoktorwürde abzuerkennen. Schröder steht wegen Russlands Angriff auf die Ukraine und seinen Beziehungen zu Putin in der Kritik. Die Uni Göttingen hat sich zum Besuch Schröders bisher nicht geäußert.

Weil: Schröder komplett isoliert

Nach einem Interview mit der New York Times zu seiner Sicht auf die Ereignisse rund um den russischen Angriff auf die Ukraine und die eigene Nähe zu Russlands Präsident Putin gibt es zudem erneut Anstrengungen, Schröder aus der SPD auszuschließen. So sind bislang 14 Anträge regionaler SPD-Vereine für ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder beim zuständigen SPD-Bezirk Hannover eingegangen. Parteichefin Saskia Esken legte Schröder einen Rücktritt nahe, ebenso der Chef der SPD Hannover Adis Ahmetovic. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte am Montag, dass Schröder mit seiner Haltung in der deutschen Öffentlichkeit wie auch in der SPD "komplett isoliert" sei.

