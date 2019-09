Stand: 25.09.2019 11:18 Uhr

Schriftsteller Scheuer erhält Wilhelm-Raabe-Preis

Der Schriftsteller Norbert Scheuer wird mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2019 ausgezeichnet. Er erhält den Preis für sein neues Buch "Winterbienen", teilte die Stadt Braunschweig am Mittwoch mit. Die Stadt hat den mit 30.000 Euro dotierten Preis, eine der deutschlandweit höchstdotierten Literaturauszeichnungen, gemeinsam mit dem Deutschlandfunk gestiftet. "In 'Winterbienen' erreicht Norbert Scheuer eine äußerste Nähe von symbolischen Zeichen und konkreter Realität", heißt es in der Begründung der Preisjury. Der Autor habe in jedem seiner Bücher das lokale Kleine zum Gegenstand höchster Aufmerksamkeit gesteigert. Der Preis wird Scheuer am 3. November im Kleinen Haus des Braunschweiger Staatstheaters durch Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue überreicht. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Judith Schalansky, Heinz Strunk, Marion Poschmann, Ralf Rothmann und Sibylle Lewitscharoff.

