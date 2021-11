Stand: 28.11.2021 12:49 Uhr Schon wieder Klebstoff-Attacke auf Autos in Wolfsburg

Nach einer neuerlichen Klebstoff-Attacke auf Autos in Wolfsburg sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte haben im Stadtteil Vorsfelde insgesamt fünf Fahrzeuge beschmiert - allesamt Modelle der Marke VW. Laut Polizei geschahen die Taten zwischen 17 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Sonnabend. Da ein Autobesitzer den Schaden bereits um 20.40 Uhr bemerkt habe, seien besonders die frühen Abendstunden des Freitags interessant, so die Polizei. Insgesamt schätzen die Ermittler den Schaden auf mehr als 7.000 Euro. Seit 2017 kommt es in Wolfsburg immer wieder zu solchen Klebstoff-Attacken. Inzwischen wurden rund 800 Autos beschädigt; der entstandene Schaden beläuft sich mittlerweile auf rund 1,5 Millionen Euro.

