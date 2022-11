Stand: 09.11.2022 18:44 Uhr Schon wieder: ICE fährt ohne Halt durch Wolfsburger Bahnhof

Erneut ist ein ICE ohne zu halten durch Wolfsburg gefahren. Der Zug war am Montag von Köln nach Berlin unterwegs. In Wolfsburg sei planmäßiger Halt um 23.04 Uhr gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch mit. Der Zugführer stoppte jedoch nicht. In Stendal sei der Zug um 23.42 Uhr angekommen. Die Fahrgäste, die in Wolfsburg aussteigen wollten, mussten bis nach Stendal mitfahren. Die Bahn erstattet den Fahrgästen die Kosten für das Taxi zurück nach Wolfsburg. Warum der Zug in Wolfsburg nicht gehalten hatte, wird nach Angaben eines Bahnsprecher noch ermittelt. Laut "Wolfsburger Nachrichten" ist es bereits das mindestens achte Mal, dass ein ICE den vorgeschriebenen Halt in Wolfsburg ignoriert hat.

