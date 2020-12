Stand: 18.12.2020 14:32 Uhr Schöppenstedt: Unbekannter raubt Supermarkt aus

Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) überfallen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich der Mann am Donnerstagabend in dem Markt versteckt. Nach Geschäftsschluss bedrohte er drei Mitarbeiterinnen mit einem Hammer und zwang sie, den Tresor zu öffnen. Er floh mit dem Auto einer Mitarbeiterin. Den Wagen fand die Polizei später in Schöningen. Vom Täter fehlt bisher jede Spur. Auch die Höhe der Beute ist noch unklar. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05331) 93 30 entgegen.

