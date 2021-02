Stand: 25.02.2021 07:18 Uhr Schöppenstedt: Großeinsatz nach Feuer in Chemiefabrik

Ein Brand in einer Chemiefabrik in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) hat einen Großeinsatz ausgelöst. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, waren zeitweise rund 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Laut Polizei war das Feuer am Mittwochabend in einem Abluftrohr des Unternehmens ausgebrochen. Schadstoffe sollen nicht ausgetreten sein, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

