Stand: 30.08.2021 21:51 Uhr Schöningen: Trio raubt Hund beim Gassi gehen

In Schöningen (Landkreis Helmstedt) haben am frühen Montagnachmittag zwei Frauen und ein Mann einer 56-Jährigen beim Gassi gehen den Hund geraubt und sie dabei schwer am Handgelenke verletzt. Die 56-Jährige sagte bei der Polizei aus, das Trio habe zunächst versucht, ihr den angeleinten Hund zu entreißen. Dieser Versuch sei zunächst gescheitert. Deshalb habe das Trio Gewalt angewandt, dabei habe sie Verletzungen am Handgelenk erlitten. Die Drei liefen zu Fuß mit dem Hund weg, die 56-Jährige ging zum Arzt. Nach Informationen der Schöninger Polizei streitet der Sohn des Opfers schon seit längerem mit seiner Ex-Freundin um den Hund. Eine der Angreiferinnen sei sie gewesen, so die Ermittler. Sie suchen Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.08.2021 | 06:30 Uhr