Stand: 11.12.2021 16:28 Uhr Schöningen: Feuer in Dachbahnen-Fabrik

In einer Fabrik für Dachbahnen in Schöningen (Landkreis Helmstedt) hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Das Produktionsgebäude wurde allerdings beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Mitarbeiter der Nachtschicht hatten das Feuer kurz nach Mitternacht entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt hätten bereits mehrere Paletten mit Bitumendachbahnen gebrannt, hieß es von der Polizei. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

