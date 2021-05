Stand: 16.05.2021 10:00 Uhr Schöningen: 38-Jähriger mit Pfefferspray verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Schöningen (Landkreis Helmstedt) soll ein 25-Jähriger einen 38-Jährigen mit Pfefferspray im Gesichtsbereich verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, brüllten sich die beiden Männer zunächst lautstark auf offener Straße an. Als sie handgreiflich wurden, setzte der Jüngere demnach den Reizstoff ein. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

