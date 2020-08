Stand: 31.08.2020 12:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schöningen: 23-Jähriger unter Drogen am Steuer

Die Polizei hat einen unter Drogen stehenden 23 Jahre alten Mann in Schöningen (Landkreis Helmstedt) aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten den Autofahrer am Sonntagabend gegen 22 Uhr am Ortseingang für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei geriet der Mann aus der Gemeinde Altenhausen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge in Verdacht, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Ermittler - er zeigte THC an. Zudem fanden die Fahnder einen verbotenen Schlagring griffbereit im Handschuhfach.

