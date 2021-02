Stand: 02.02.2021 09:32 Uhr Schoduvel: Braunschweiger zeigen Miniatur-Umzug im Internet

Angesichts der Corona-Pandemie fällt der Karneval - und damit auch die Rosenmontagsumzüge - in diesem Jahr ins Wasser. Doch so ganz auf ihren Schoduvel verzichten wollen die Braunschweiger Narren dann doch nicht. Sie wollen einen Kurzfilm eines Miniatur-Umzugs im Internet zeigen. Gebaut hat die elf kleinen Motivwagen aus Styropor der Künstler Torsten Koch. Angetrieben von einem kleinen Motor werden sie mit Magneten durch eine Braunschweig-Kulisse gezogen. Das Motto für den 14. Februar lautet: "Der Zug findet statt - ohne Aktive und ohne Zuschauer". Zentrales Ziel ist es laut Zugmarschall Gerhard Baller Vorfreude auf 2022 zu wecken. Im vergangenen Jahr waren in Braunschweig zehntausende Jecken auf die Straße gegangen, um den Umzug zu sehen.

VIDEO: Braunschweig feiert narrensicheren Mini-Karneval (1 Min)

