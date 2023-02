Schoduvel 2023: Braunschweig freut sich auf großen Karnevalsumzug Stand: 17.02.2023 13:42 Uhr Zum Schoduvel in Braunschweig hoffen die Veranstalter am Sonntag auf zahlreiche Besucher. Es ist der erste Karnevalsumzug nach zwei Jahren Pause. Für Diskussionen sorgt eine Gruppe von Corona-Maßnahmen-Kritikern.

"Bei guter Wetterlage erwarten wir zwischen 180.000 und 250.000 Narren", sagte Zugmarschall Karsten Heidrich. Der Schoduvel - niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!" - soll am 19. Februar mit einem etwa fünf Kilometer langen Zug durch die Stadt ziehen. Etwa 4.500 Aktive und 129 Wagen werden auf der Strecke erwartet. Der Umzug gilt als Norddeutschlands größter Karnevalsumzug. "Wir glauben, dass Corona die Lust auf den Schoduvel nicht getrübt hat, sondern die Vorfreude jetzt eher gesteigert ist", sagte Heidrich.

VIDEO: Karneval in Braunschweig: Bis zu 250.000 Narren erwartet (1 Min)

Schoduvel 2023: Details zur Route

Für den 45. Braunschweiger Schoduvel gibt es eine neue Route. Der Umzug startet um 12.40 Uhr an der Volkswagen Halle. Weiter geht es dann über die Güldenstraße - Sonnenstraße - Gördelingerstraße - Lange Straße - Bohlweg - Waisenhausdamm - Friedrich-Wilhelm-Straße und von dort aus wieder zurück zur Volkswagen Halle, in der um 15.30 die Party beginnt.

Veranstalter wollen niemanden ausschließen

Für Diskussionen sorgt eine Gruppe, die sich selbst "Friedlich und vereint Braunschweig" nennt. Die Mitglieder bezeichnen sich selbst als Corona-Maßnahmen-Kritiker und demonstrieren jeden Montag in Braunschweig. Die Gruppe will ebenfalls am Karneval teilnehmen. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus befürchtet, dass es zu antidemokratischen und verschwörungsideologischen Aussagen kommen könnte. Die Teilnahme am Karneval könnte die Positionen der Gruppe salonfähig machen, heißt es. Die Veranstalter wollen jedoch niemanden ausschließen. Man sei wachsam, sagte Zugmarschall Heidrich dem NDR in Niedersachsen. Bei Verstößen könnten einzelne Teilnehmer vom Umzug ausgeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.02.2023 | 08:30 Uhr