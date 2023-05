Stand: 11.05.2023 08:13 Uhr Schockanrufe in Südniedersachsen: Masche mit tödlichen Unfällen

In den vergangenen Tagen sind in Südniedersachsen immer wieder Senioren von Trickbetrügern kontaktiert worden. In Göttingen hatten die Täter eine Rentnerin angerufen und behauptet, eine Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie könne nur gegen Kaution freigelassen werden. Davon massiv unter Druck gesetzt, übergab die Frau mindestens 10.000 Euro an einen Unbekannten, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Wulften am Harz (Landkreis Göttingen) ist ein Senior auf dieselbe Masche hereingefallen. In Duderstadt ist ein Rentner nur durch Zufall kein Opfer geworden. Weil das laufende Telefonat zwischen ihm und den Tätern plötzlich abgebrochen war, ist der Senior mit dem Geld in eine Dienststelle der Polizei gegangen. Dort klärte sich der Schwindel auf. Die Polizei Göttingen warnt deshalb erneut davor, Unbekannten Geld zu übergeben.

