Stand: 01.03.2025 12:31 Uhr Schockanruf: Falsche Polizisten erbeuten Goldschmuck

Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag in Wolfenbüttel Schmuck im Wert von rund 29.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldeten sich die Betrüger per Telefon bei einem Ehepaar. Sie behaupteten, dass die Tochter des Paares einen Verkehrsunfall verursacht habe. Für die Kaution verlangten sie demnach eine hohe Summe Bargeld. Das geschockte Ehepaar habe den Tätern am Freitagnachmittag dann teuren Goldschmuck übergeben. Die Polizei Wolfenbüttel warnt in diesem Zusammenhang vor sogenannten "Schockanrufen", bei denen angebliche Polizisten Geld oder Wertgegenstände verlangen.

Weitere Informationen Betrugsserie im Cuxland: Schockanrufer bringen Senior um viel Geld Die Polizei warnt vor der Masche. Täter geben sich oft als Angehörige aus und behaupten, sie hätten einen Unfall verursacht. (02.02.2025) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min