Stand: 24.02.2023 22:15 Uhr Schockanruf: Betrüger erbeuten in Göttingen wertvolle Münzen

Betrüger haben in Göttingen eine Seniorin um eine wertvolle Münzsammlung gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe die 85-Jährige am Donnerstag einen Anruf erhalten. In dem Telefonat erklärte ihr ein Unbekannter, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um ihm eine drohende Haftstrafe zu ersparen, müsse sie mehrere Tausend Euro zahlen, so der Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Da die Frau die geforderte Summe in bar nicht aufbringen konnte, entnahm sie einem Schließfach eine wertvolle Sammlung von Gold- und Silbermünzen. Die Polizei schätzt den Wert der Münzen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. In der Göttinger Innenstadt übergab die 85-Jährige die Wertgegenstände einem unbekannten Mann. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.02.2023 | 13:30 Uhr