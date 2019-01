Stand: 10.01.2019 07:17 Uhr

Schneefräse soll Brockenbahn befreien

Der Zugverkehr auf dem Brocken fällt vorerst weiter aus, nachdem am Dienstag während des Sturmtiefs "Benjamin" eine Lok in einer Schneewehe stecken geblieben war - rund 100 Meter vor dem Gipfel. Heute Vormittag soll mithilfe einer Schneefräse erneut versucht werden, die Lok und zwei Waggons frei zu bekommen, sagte Dirk Bahnsen, Sprecher der Harzer Schmalspur-Bahnen. Inzwischen seien die Wagen bis zur Dachkante im Schnee versunken. Dass ein Zug stecken bleibt und tagelang nicht raus kommt, das habe es im Harz seit Jahrzehnten nicht gegeben, sagte Bahnsen weiter.

Harz: Brockenbahn eingeschneit 09.01.2019 17:15 Uhr Auf dem Weg zum Brocken wurde am Dienstag die Harzer Schmalspurbahn und mit ihr 60 Passagiere gestoppt. Jetzt sind Spezialisten mit einer Schneefräse im Einsatz, um den Zug wieder freizubekommen.







Drei Stunden im Zug ausgeharrt

Am Dienstag hatten Fahrgäste drei Stunden in dem Zug knapp unterhalb des Gipfels ausharren müssen. Gäste, die auf dem Brocken auf die Rückfahrt warteten, wurden mit Kleinbussen ins Tal befördert. Auch in anderen Teilen Niedersachsens richtete das Sturmtief Schäden an. Auf Wangerooge wurde ein Großteil des Hauptstrandes weggespült. Nach Angaben des Bürgermeisters sind rund 85 Prozent des Strandes weggespült worden.

Schnee lässt nach - ab Freitag milder

Der Wettervorhersage zufolge soll es nun langsam milder werden. Im Harz lässt der Schneefall allmählich nach, es können aber auch weiterhin einige Flocken fallen. Sonst soll es meist trocken bleiben. Für Morgen Früh ist nasser Schneefall angekündigt - die Gefahr glatter Straßen bleibt bestehen.

