Schneefälle locken zahlreiche Besucher in den Harz Stand: 06.12.2021 07:34 Uhr Neue Schneefälle haben am Wochenende zahlreiche Menschen in den Harz gelockt. Für den Wintersport reichte die Schneedecke aber noch nicht.

Vor allem Wanderer und Spaziergänger nutzten das Wochenende für einen Ausflug in das Mittelgebirge. Die Parkplätze entlang der Bundesstraße 4 waren teils gut belegt. Ein Ansturm von Tagesgästen, wie es ihn im vergangenen Jahr mehrfach gegeben hatte, sei an diesem Wochenende im Oberharz aber ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen.

Schneekanonen am Wurmberg im Einsatz

Ski- und Rodelfreunde müssen sich auch weiterhin gedulden: Loipen, Pisten und Rodelbahnen sind im Harz noch nicht präpariert. Dafür reicht die Schneemenge noch nicht aus. Zwar sind am Wurmberg schon Schneekanonen im Einsatz, aber erst in der kommenden Woche soll der Schnee dann zum ersten Mal mit Pistenraupen auf den Abfahrten verteilt werden.

Viele Gaststätten wegen 2G-Plus geschlossen

Für die Gastronomie bleibt die Situation unterdessen problematisch: Wegen der 2G-Plus Regel, die aktuell fast überall in Niedersachsen gilt, blieben einige Gaststätten am Wochenende gleich ganz geschlossen. Das sei zwar schade, sagte eine Wirtin dem NDR in Niedersachsen, aber es handele sich im Moment um eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 06.12.2021 | 07:00 Uhr