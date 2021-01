Stand: 26.01.2021 07:30 Uhr Schnee und Glatteis führen zu Unfällen in Südniedersachsen

Der Schneefall hat in den Landkreisen Northeim und Göttingen in den frühen Morgenstunden zu rutschigen Straßen und zahlreichen Unfällen geführt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Verletzt wurde niemand, so ein Polizeisprecher. Auf der Bundesstraße 243 rutschte ein Lastkraftwagen in einen Graben. Auch hier geht die Polizei von Glatteis als Unfallursache aus.

