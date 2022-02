Schnee im Harz: Winterwetter lockt zum Ausflug Stand: 05.02.2022 16:42 Uhr Temperaturen um den Gefrierpunkt und präparierte Pisten mit bis zu 40 Zentimetern Schnee: Zahlreiche Wintertouristen haben am Sonnabend den Harz besucht. Ein befürchtetes Verkehrschaos blieb aber aus.

Die zusätzlichen Parkplätze seien zwar ausgelastet gewesen, außer etwas stockendem Verkehr in der Nähe von Torfhaus sei die Verkehrslage aber entspannt geblieben, teilte die Polizei in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) mit. An der Wurmbergseilbahn waren die knapp 600 Parkplätze bereits am Vormittag voll besetzt. Aufgrund des stürmischen Wetters ist die Seilbahn allerdings vorerst geschlossen.

VIDEO: Ski- und Rodel-Spaß: Schnee im Harz (1 Min)

Neuschnee erwartet

Die Sessel- und Schleppliftanlagen am Hexenritt trotzten dagegen dem Wind und blieben geöffnet. Die Menge des Neuschnees hielt sich nach Angaben des Betreibers allerdings in Grenzen. Lediglich "etwas Puderzucker" sei gefallen. Das könnte sich noch an diesem Wochenende ändern: Oberhalb von 600 Metern wird mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee gerechnet.

Bis zu zehn Grad am Dienstag

Mit dem Winterspaß dürfte es im Verlauf der kommenden Woche im Harz allerdings schwieriger werden. Die Temperaturen sollen deutlich steigen - am Dienstag sind bis zu zehn Grad möglich. Außerdem kann es regnen.

