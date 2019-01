Stand: 09.01.2019 21:14 Uhr

Schnee im Harz: Die Brockenbahn steckt fest

Sturmtief "Benjamin" hat am Dienstag vor allem an der Küste gewütet und etwa auf Wangerooge einen Großteil des Hauptstrandes weggespült. Die Folgen im Harz sind anderer Art: Es hat geschneit und es schneit weiter. Auf dem Weg zum Brocken saßen am Dienstag Dutzende Passagiere in der Harzer Schmalspurbahn fest. Eine heftige Schneewehe hatte den Zug komplett eingeschneit. Stundenlang saßen die Fahrgäste im Zug, bis sie befreit wurden.

Harz: Brockenbahn eingeschneit 09.01.2019 17:15 Uhr Auf dem Weg zum Brocken wurde am Dienstag die Harzer Schmalspurbahn und mit ihr 60 Passagiere gestoppt. Jetzt sind Spezialisten mit einer Schneefräse im Einsatz, um den Zug wieder freizubekommen.







Bahn muss freigeschaufelt werden

Auf dem Brocken warteten gut 60 Wanderer, Urlauber und Beschäftigte der Schmalspurbahn am Dienstag bis zum Abend auf eine Rückkehrmöglichkeit. Sie wurden schließlich mit Kleinbussen ins Tal gebracht. Drei Waggons und die Lok beschäftigen die Einsatzkräfte seit Mittwochmorgen: Mit Fräsen und Schaufeln wird der Zug freigeräumt. Wann die Bahn wieder fahren kann, ist noch nicht klar.

Lkw rutscht in parkendes Auto

Videos 00:22 Harz: Winterdienst im Dauereinsatz Wegen Schneefalls und Eisglätte sind in der Nacht zu Mittwoch viele Lastwagen im Harz nicht vorangekommen. Vor allem auf der Bundesstraße 4 gab es Probleme. Video (00:22 min)

In St. Andreasberg, einem Ortsteil von Braunlage im Landkreis Goslar, hat es wegen glatter Straßen heute Morgen einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 45-jähriger Lkw-Fahrer rechts abbiegen. Die Strecke führte bergauf, der Lastwagen kam nicht weiter und rutschte rückwärts in ein geparktes Auto. Ein Zugfahrzeug musste den Lkw freischleppen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Schnee lässt nach - ab Freitag milder

Der Wettervorhersage zufolge lässt der Schneefall allmählich nach, es können aber auch weiterhin einige Flocken fallen. Morgen soll es meist trocken bleiben. Für Freitagmorgen ist nasser Schneefall angekündigt - die Gefahr glatter Straßen bleibt bestehen. Ab Freitag soll es aber milder werden.

