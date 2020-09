Stand: 04.09.2020 15:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schlangen-Alarm in Grundschule Langelsheim

Auf dem Gelände der Grundschule in Langelsheim (Landkreis Goslar) hat der Hausmeister am Freitag eine Schlange entdeckt. Nach Angaben der Polizei befand sich das etwa ein Meter lange Tier auf einem Komposthaufen. Die Polizei kam, um die Stelle abzusichern, da zunächst nicht klar war, ob es sich möglicherweise um eine giftige Schlange handelt. Mitarbeiter der Schlangenfarm in Schladen nahmen das Schuppenkriechtier mit. Ihnen zufolge handelt sich um eine ungefährliche nordamerikanische Kornnatter. Wem sie gehört und wie sie auf den Schulhof kam, ist unklar. Die Polizei bittet unter Telefonnummer (05326) 97 87 80 um Hinweise.

