Stand: 19.02.2021 11:44 Uhr Schlaglöcher: A7 bei Northeim am Sonnabend gesperrt

Morgen und am Montag werden auf der A7 bei Northeim Schlaglöcher geflickt. Deshalb wird die Fahrbahn zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg gen Süden am Sonnabend von 8 bis 22 Uhr voll gesperrt. Am Montag ist die Gegenrichtung gesperrt, von 8.30 bis 22 Uhr. Wie ein Sprecher des Autobahnbetreibers VIA Niedersachsen sagte, sind durch den Frost Schäden entstanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.02.2021 | 13:30 Uhr