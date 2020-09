Stand: 02.09.2020 18:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schlag gegen Drogenbande - Zahlreiche Festnahmen

Ermittlern ist in Niedersachsen ein Schlag gegen ein Rauschgift-Netzwerk gelungen. Das teilten die Göttinger Polizei und die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mit. Rund 200 Polizistinnen und Polizisten, darunter Spezialeinheiten, durchsuchten demnach am frühen Mittwochmorgen 16 Wohnungen und Gebäude in den Landkreisen Hildesheim, Hameln, Schaumburg, Cuxhaven und in der Region Hannover. Zehn Personen wurden festgenommen.

Drogen, Fahrzeuge und Geld beschlagnahmt

Die Beamten stellten unter anderem mehrere Hundert Cannabis-Pflanzen und 56 Kilogramm Marihuana sicher, außerdem drei Kilogramm Amphetamine, rund 165.000 Euro, Silbermünzen, drei Fahrzeuge, Speichermedien und Computer sowie Ausrüstung zum Betreiben von Indoorplantagen im Umfang von mehreren Lkw-Ladungen. Den Angaben zufolge gab es in drei der durchsuchten Gebäude professionell betriebene Cannabis-Indoorplantagen. In einem der Häuser wurde gerade eine Plantage aufgebaut. Zwei weitere Objekte waren "offenbar zu gleichen Zwecken bereits angekauft", so die Ermittler.

Ermittlungen nach Hinweis aus der Bevölkerung

Auslöser der Ermittlungen war laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein Hinweis aus der Bevölkerung. Dieser bezog sich auf das ehemalige Gebäude eines Landhandels am Bahnhof in Elze, wo gerade eine Plantage aufgebaut worden sein soll. Weitere Standorte in Niedersachsen seien identifiziert worden - dieselbe Person wie in Elze soll für die dortigen Anlagen verantwortlich sein.

Weitere Informationen Knapp ein Kilo Heroin in Wohnung gefunden Polizisten haben in einer Wohnung in Hannover-Linden knapp ein Kilogramm Heroin und neun Gramm Kokain entdeckt. Der 56-jährige Bewohner sitzt in Untersuchungshaft. mehr Unterschätzte Gefahr: Legale und illegale Drogen Etwa 1.300 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen illegalen Drogenkonsums. Die Zahl der Menschen, die aufgrund von Alkoholismus und Tabaksucht sterben, ist um ein Vielfaches höher. (27.06.2018) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.09.2020 | 06:30 Uhr