Stand: 18.10.2019 10:46 Uhr

Schlag gegen Cybercrime: Drei Festnahmen

Ermittler der "Task Force Cybercrime" haben in Niedersachsen und Hamburg mehrere Wohnungen durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen jetzt mitteilte, wurden bei der bereits am Mittwoch durchgeführten Razzia in Langenhagen, Seelze, Goslar, Achim, Hannover und Hamburg drei Männer wegen des Verdachtes auf gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug festgenommen. Die Männer im Alter von 28 bis 30 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Zwei Personen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach einem weiteren Mann werde noch gefahndet. Als Haupttäter gilt ein 30-Jähriger aus Langenhagen.

Ermittlungen liefen schon länger

Nach Angaben der für Internet-Kriminalität in ganz Niedersachsen zuständigen Zentralstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde bereits seit mehr als einem Jahr gegen fünf Beschuldigte ermittelt. Dazu wurden unter anderem im großen Stil Telefonanschlüsse überwacht. Die Bande soll sich im Internet die Passwörter für Bankkonten von Privatleuten verschafft und diese dann geplündert haben. Auf diese Weise sollen sie mehr als 330.000 Euro erbeutet haben. Im laufenden Ermittlungsverfahren seien 160.000 Euro durch die Polizei gesichert und bereits an die jeweiligen Geschädigten zurückgegeben worden, so die Staatsanwaltschaft.

100.000 Euro in bar beschlagnahmt

Bei der Razzia am Mittwoch seien 112 Beamte im Einsatz gewesen. Insgesamt wurden fünf Wohnungen sowie ein weiteres Objekt in Niedersachsen durchsucht, hieß es. Dabei wurden neben zahlreichen Datenträgern auch 100.000 Euro in bar entdeckt und beschlagnahmt. Außerdem wurden zahlreiche Konten der Beschuldigten und eine Immobilie gepfändet.

