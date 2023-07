Stand: 20.07.2023 18:30 Uhr Schlägerei wegen gestohlenem Stofftiger - Polizisten verletzt

Nach einem Diebstahl in einem Geschäft in Braunschweig ist es zu einer Schlägerei gekommen, bei der mehrere Polizeibeamte verletzt worden sind. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten bis zu zehn Männer am Mittwochabend zunächst einen lebensgroßen Stofftiger gestohlen. Als das Sicherheitspersonal die jungen Männer darauf ansprach, kam es zu einer Schlägerei. Beim Eintreffen der Polizei versuchten einige Täter zu fliehen und griffen die Beamten den Angaben zufolge mit Schlägen und Tritten an. Mehrere Polizisten konnten die Lage schließlich unter Kontrolle bringen, vier Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren wurden mit zur Dienststelle genommen. Laut Polizei waren sie alkoholisiert und haben sich aggressiv gewehrt, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurden. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.07.2023 | 07:30 Uhr