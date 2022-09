Stand: 22.09.2022 14:39 Uhr Schlägerei in Braunschweig mit rund 20 Beteiligten

Am Mittwochmittag haben sich in Braunschweig auf dem Gelände eines Autohandels rund 20 Menschen geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, wurden einige Personen durch Schläge und Tritte verletzt. Die beteiligten Gruppen verlagerten sich demnach auch in die Straßen des angrenzenden Wohngebiets. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einer großen Zahl Streifenwagen vor Ort und konnte die Schlägerei stoppen. Ein 30-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er von einer bislang unbekannten Person am Kopf verletzt wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.09.2022 | 15:00 Uhr