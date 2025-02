Stand: 23.02.2025 14:46 Uhr Schlägerei bei Fußballspiel der Kreisklasse im Landkreis Peine

Am Samstag ist es bei einem Fußballspiel der Kreisklasse in Woltwiesche im Landkreis Peine zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Sonntag sagte, seien vier Personen an der Schlägerei beteiligt gewesen, drei Spieler sowie ein Zuschauer. Einem 31-Jährigen sei dabei von einem Spieler und dem Zuschauer mit Fäusten in Gesicht und Bauch geschlagen worden. Gegen beide Angreifer seien Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.

