Stand: 19.09.2021 09:46 Uhr Schladen: Motorradfahrer bei Unfall auf B82 getötet

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte er mit einem Lastwagen, der vom Gelände der Zuckerfabrik auf die B82 einbiegen wollte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb der 39-jährige noch an der Unfallstelle. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt werden.

