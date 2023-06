Stand: 12.06.2023 11:53 Uhr Schildkröte läuft über Straße - Polizei fängt Tier ein

Polizisten haben bei Wendeburg (Landkreis Peine) eine Schildkröte eingefangen und in ein Tierheim gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das rund 20 Zentimeter große Tier am vergangenen Freitag über eine Straße gelaufen. Das hätte den Angaben zufolge gefährlich für die Schildkröte werden können. Deshalb entschieden die Polizisten, das Tier einzufangen. Ein "Fluchtversuch" der Schildkröte scheiterte, so die Polizei. Passantinnen und Passanten suchten und fanden über soziale Netzwerke den Eigentümer der Schildkröte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.06.2023 | 13:30 Uhr