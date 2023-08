Stand: 04.08.2023 12:23 Uhr Schifffahrt von Hann. Münden nach Kassel startet wieder

An diesem Sonntag fährt die "MS Weserstein" zum ersten Mal seit Jahren wieder von Hann. Münden nach Kassel. Das kündigte die Weserstein Touristik GmbH an. Seit 2016 war die Stadtschleuse Kassel saniert worden, die Fulda war darum nicht bis in die Innenstadt befahrbar. Die Bauarbeiten seien nun beendet und Boote könnten wieder zwischen Ober-und Unterwasser des Flusses geschleust werden. Die "MS Weserstein" startet an diesem Sonntag um 14.15 Uhr von Hann. Münden aus. Vier Stunden dauert die Tour flussaufwärts bis nach Kassel. Insgesamt fünf Fahrten sind in diesem Jahr noch geplant. Und die Nachfrage ist offenbar groß: Auf Anfrage des NDR erklärte der Geschäftsführer der Touristik GmbH, Mike Förster, die Karten seien innerhalb weniger Stunden fast ausverkauft gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.08.2023 | 13:30 Uhr