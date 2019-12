Stand: 15.12.2019 10:30 Uhr

Schietwetter: Sturmflutgefahr an der Nordsee

Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen auch heute mit teils schweren Sturmböen im Norden. Sie sind Ausläufer eines Sturmtiefs, das vom Atlantik aus über Niedersachsen zieht. An der Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kann das Abendhochwasser an der nordfriesischen Küste etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser auflaufen. Gleiches gilt für die Elbe. An der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet könnte der Wasserstand am Abend um einen Meter höher als üblich ausfallen. An der Küste kann es bis in die Nacht zu Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Betroffen sind davon alle Regionen von Borkum bis Usedom.

Im Harz kommt zum Sturm noch der Schnee

Auch im Oberharz bleibt es heute ungemütlich. Für die Region rund um den Brocken gilt eine amtliche Unwetterwarnung. Demnach sind orkanartige Böen mit bis zu 115 Kilometern pro Stunde möglich. Begleitet werden sie von Regen, Schnee und Graupelschauern. Abflauen soll der Sturm erst gegen Abend.

Starke Böen auf dem Brocken

Auf dem Brocken sind schon am Sonnabend ähnliche Windgeschwindigkeiten erreicht worden. Aktuell sei die Lage allerdings noch nicht dramatisch, sagte Marc Kinkeldey von der DWD-Wetterstation in Schierke. Es sei "typisches Brocken-Winterwetter", so der Experte. Konkret bedeutet das: Nebel mit Sichtweiten bis zu 20 Metern, regelmäßige Schauer, die Schneehöhe beträgt rund 20 Zentimeter auf dem Gipfel und es herrscht starker Wind.

