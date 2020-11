Schießerei in Wolfsburg: Hinweise nach "Aktenzeichen XY ..." Stand: 19.11.2020 07:59 Uhr Nach einem Bericht über eine tödliche Schießerei in Wolfsburg in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" hat die Polizei neue Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern bekommen.

Nach Angaben eines Ermittlers haben sich mehrere Zuschauer gemeldet, die vermuten, die Verdächtigen gesehen zu haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei sucht zwei Männer, die im Sommer 2019 im Stadtteil Vorsfelde auf zwei Männer geschossen haben sollen. Die beiden Beschuldigten sind albanische Staatsbürger, Orgest K. ist den Angaben zufolge 30 Jahre alt und Eglis V. 25 Jahre alt.

Gewalttat im kriminellen Milieu?

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden am 13. August vergangenen Jahres zwei stark blutende Männer im Alter von 20 und 31 Jahren nach dem Eingang eines Notrufs in Vorsfelde gefunden. Der 20-Jährige starb noch in der Nacht in einer Braunschweiger Klinik an einer Schussverletzung. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat im kriminellen Milieu aus.

Weitere Informationen Öffentliche Fahndung nach Tötung in Wolfsburg Nach den tödlichen Schüssen in Wolfsburg-Vorsfelde fahndet die Polizei öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern. Sie soll im August einen 20-Jährigen getötet haben. (26.08.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.11.2020 | 06:30 Uhr