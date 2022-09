Stand: 03.09.2022 12:19 Uhr Schickt Volkswagen seine Tochter Porsche bald an die Börse?

Volkswagen bereitet einen möglichen Börsengang von Porsche vor. Ein Konzernsprecher sagte, dass sich Vorstand und Aufsichtsrat am Montag mit der Frage befassen wollen. Im Gespräch ist demnach, die Porsche AG Ende September oder Anfang Oktober an die Börse zu bringen. Entschieden sei dies aber noch nicht. Mit dem Erlös könnte Porsche seine Strategie für Elektroautos finanzieren. Zudem solle über die Zustimmung zu einem Verkauf eines Viertels der Stammaktien plus einer Aktie der Porsche AG an die VW-Holding Porsche SE entschieden werden. VW hatte im Februar mitgeteilt, einen solchen Schritt zu prüfen. Die Sportwagenmarke Porsche gehört zu 100 Prozent zu Volkswagen.

VIDEO: VW und Porsche einigen sich auf Eckpunkte zum Börsengang (22.02.2022) (1 Min)

