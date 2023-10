Stand: 21.10.2023 19:21 Uhr Scheune in Flammen: Großbrand in Dransfeld bei Göttingen

In Löwenhagen bei Dransfeld (Landkreis Göttingen) ist am späten Samstagnachmittag eine Scheune in Brand geraten. Das berichtet das "Göttinger Tageblatt". Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es soll ein lauter Knall zu hören gewesen sein. Angeblich lagern in der Scheune Dünger und Gasflaschen. Mehrere Feuerwehren sind zur Bekämpfung des Feuers ausgerückt. Zur Brandursache lagen am Abend keine Angaben vor.

