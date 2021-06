Schaden von zwei Millionen Euro nach Feuer in Testzentrum Stand: 30.06.2021 12:39 Uhr Nach dem Brand in einem Corona-Testzentrum in Braunschweig laufen die Ermittlungen zur Ursache. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt zwei Millionen Euro.

Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag in einem ehemaligen Drogeriemarkt im Stadtteil Schwarzer Berg ausgebrochen. Ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung der Auslöser waren, ist noch unklar. Die Ursache sei noch völlig offen, so ein Polizeisprecher am Mittwoch. Am Donnerstag oder Freitag soll ein zweiter Ortstermin weitere Erkenntnisse bringen. "Wir gehen hinein, wenn der Schutt weggeräumt ist", sagte der Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Ermittler suchen nach Zeugen. Personen, die Beobachtungen rund um den Brandort gemacht haben, sollten sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 wenden.

Feuerwehr: Sehr schwer zu löschen

Wie ein Sprecher der Braunschweiger Feuerwehr am Sonntag sagte, hatten sich die Flammen in dem rund 1.500 Quadratmeter großen Flachdachkomplex schnell ausgebreitet. "Es war sehr schwer zu löschen." Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden lang gegen die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Menschen im angrenzenden Wohngebiet waren wegen der massiven Rauchentwicklung zeitweise dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

