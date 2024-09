Stand: 27.09.2024 15:14 Uhr Millionenschaden nach Brand auf Biobauernhof in Osterode

Auf einem Biohof bei Osterode (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zum Freitag eine Scheune abgebrannt. Der Schaden an Gebäude und Maschinen liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund einer Million Euro. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache gegen 1.30 Uhr ausgebrochen. Am Freitagmorgen war der Brand weitgehend gelöscht, die Feuerwehr war aber noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Menschen und Tiere seien nicht zu Schaden gekommen, sagte eine Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Die Feuerwehr habe zudem verhindert, dass die Flammen auf das Wohnhaus und angrenzende Gebäude übergriffen. Insgesamt waren den Angaben zufolge rund 180 Kräfte umliegender Freiwilliger Feuerwehren im Einsatz. Der betroffene Landwirt ist einer der Protagonisten der Sendereihe "Hofgeschichten" im NDR Fernsehen, er züchtet die seltene Rinderrasse "Harzer Höhenvieh".

