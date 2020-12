Stand: 07.12.2020 13:10 Uhr Schacht Neuer Josua: Sanierung komplizierter als gedacht

Die Sanierungsarbeiten am Schacht Neuer Josua sind komplizierter als angenommen und gehen deshalb auch im neuen Jahr weiter. Das hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie mitgeteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Schwierig sind die Arbeiten den Angaben zufolge, weil der Schacht schräg in die Tiefe geht. Außerdem läuft ständig Wasser ein. Der alte Schacht in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) wird seit vergangenem Jahr gesichert, um Abbrüche zu verhindern.

