Schacht Konrad: Umweltverbände erhöhen Druck gegen Endlager

Atomgegner erhöhen den Druck gegen das geplante Endlager Schacht Konrad. Am Donnerstag wollen die Umweltverbände BUND und NABU sowie das Salzgitteraner Bündnis gegen Schacht Konrad einen Antrag auf Widerruf des Planfeststellungsbeschlusses für das Endlager an Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) übergeben. Die Antragsteller bemängeln unter anderem, dass das Endlager bereits 2002 genehmigt wurde. Die damals vorgelegten Pläne entsprächen nicht mehr dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung baut das ehemalige Eisenerzbergwerk zurzeit zum Bundesendlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle aus. Es soll 2027 in Betrieb gehen und gut 300.000 Kubikmeter Atommüll aufnehmen.

